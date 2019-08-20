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вторник, 20 августа 2019 17:05

Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
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Город Александровск находится под контролем пророссийских сил. Населенный пункт вымирает
Фото: Радио Свобода
Полуразрушенный барский дворец зарос сорняками
Дикие фазаны бегают по улицам Александровска
Остатки снарядов и мин
Город Александровск находится под контролем пророссийских сил. Населенный пункт вымирает

В оккупированном городе Александровск Луганской области по улицам гуляют дикие фазаны.

Населенный пункт является городом-спутником оккупированного Луганска, пишут Донбасс. Реалии.

Война в Александровск пришла еще в мае 2014-го. Боевики штурмовали расположенную здесь военную часть и взорвали склад боеприпасов. Осколки снарядов разлетались на сотни метров.

Батальон "Айдар" заходил в Александровск, но не смог закрепиться. Бывший мэр так и не вернулся в свой город.

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"Безработица, безденежье и запустение. Летом выехать на природу невозможно. Ближайшие леса и водоемы - на линии фронта", - пишут журналисты.

Электромобиль начал регулярное движение от КПВВ в Станице Луганской к разрушенному мосту через Северский Донец.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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