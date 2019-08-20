Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков

Фото: Радио Свобода

В оккупированном городе Александровск Луганской области по улицам гуляют дикие фазаны.

Населенный пункт является городом-спутником оккупированного Луганска, пишут Донбасс. Реалии.

Война в Александровск пришла еще в мае 2014-го. Боевики штурмовали расположенную здесь военную часть и взорвали склад боеприпасов. Осколки снарядов разлетались на сотни метров.

Батальон "Айдар" заходил в Александровск, но не смог закрепиться. Бывший мэр так и не вернулся в свой город.

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"Безработица, безденежье и запустение. Летом выехать на природу невозможно. Ближайшие леса и водоемы - на линии фронта", - пишут журналисты.

Электромобиль начал регулярное движение от КПВВ в Станице Луганской к разрушенному мосту через Северский Донец. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий.