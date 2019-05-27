Сообщили страшные реалии ЛНР

"Народная милиция" Луганщины почти ежедневно сообщает об обнаружении тел местных жителей. ФОТО: korupciya.com

В оккупированных населенных пунктах Луганской области чуть ли не ежедневно обнаруживают трупы. Некоторые из них удается опознать, другие так и остаются безымянными.

В частности, утром 11 мая в центре Луганска обнаружили тело местной жительницы, 1979 года рождения. Причиной смерти женщины стали телесные повреждения. В тот же день после полудня неподалеку нашли труп водителя маршрутного такси из Краснодонского района. Внешних признаков насильственной смерти на мужчине не было обнаружено. Сообщает sprotyv.info.

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Боевики обстреляли украинские населенные пункты. Это зафиксировала наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны Общего центра по контролю и координации, который следит за соблюдением Минского протокола.