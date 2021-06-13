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воскресенье, 13 июня 2021 18:36

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Нарушение режима тишины со стороны боевиков не зафиксировали. Фото: ua.news

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

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"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.

12 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

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Дата
13
июня

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