Сообщили последние новости с передовой

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. Об этом сообщает штаб ООС.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.
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"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.
12 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
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