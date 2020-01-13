Сообщили последние новости из Донбасса

12 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим тишины. Стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под прицел попали позиции украинцев у Водяного, Новотошковского, Орехового, Травневого, сообщают в штабе ООС.
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С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
11 января российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстреливали наши позиции с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм. А также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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