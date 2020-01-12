Обстрелы в режиме тишины: как минувшие сутки на фронте

За минувшие сутки никто из украинских воинов не погиб. Фото: vchasnoua.com

11 января российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстреливали наши позиции с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм.

А также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС на Facebook.

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Со 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по нашим позиции рядом с Красногоровка и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у Песков.

За прошедшие сутки, 11 января, среди украинских военнослужащих потерь не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по нашим позициям вблизи с Новотошковское.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Три украинских военнослужащих ранены. Под прицел попали такие населенные пункты: Марьинка, Невельске, Водяное, Новотроицкое, Орехово, Луганское, Южное, Новотошковское