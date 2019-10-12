Сообщили последние новости Донбасса

Боевики в Донбассе продолжают обстреливать позиции ВСУ из тяжелого вооружения. Фото - Главком

11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Под обстрел попали позиции украинских военных вблизи шести населенных пунктов. Горячее всего было поблизости Новолуганского. Там били из тяжелого запрещенного вооружения. Потерь среди наших военных нет.

С начала сегодняшнего дня враг уже 4 раза открывал огонь снова с применением запрещенного вооружения.

В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав с 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Командир инженерно саперного взвода получил минно-взрывное ранение 8 октября во время выполнения боевой задачи в операции Объединенных сил.