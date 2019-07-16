Сообщили последние новости Донбасса

Боевики 17 раз обстреляли украинских военных, в том числе - с запрещенного вооружения. Фото - Главком

За прошедшие сутки во время обстрелов в Донбассе погиб один украинский военный. Еще 3 получили ранения.

Обострение наблюдается по всей линии фронта. Российские войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Огнем накрыли позиции украинских военных вблизи 10 населенных пунктов.

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На каждый обстрел противник получил ответ. По данным разведки 15 июля один оккупант уничтожен и один ранен.

С начала сегодняшнего дня враг уже дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил.

Российские командиры боевиков доукомплектовывают отряды больными на СПИД и гепатит. Вместе с тем призывают в ряды другие категории граждан, которые ранее были уволены из-за дискредитации и по состоянию здоровья.