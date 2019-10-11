Сообщили печальные новости Донбасса

Под обстрелом на Донбассе погиб украинский военный. Фото - Вчасно

10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб.

Под обстрел попали позиции вблизи 11 населенных пунктов, сообщают в штабе операции Объединенных сил.

Горячее всего было поблизости Водяного, Авдеевки и Шумов. Там враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

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Также противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минометов калибра а 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток было уже 2 обстрела со стороны боевиков. О потерях пока не сообщается.

Погибшим в Донбассе защитником Украины оказался старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Юрий Волк. Был смелым морским пехотинцем и настоящим патриотом своей страны.