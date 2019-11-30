Сообщили о внезапной смерти военного медика с "Азова"

Андрей Филипичев умер от болезни сердца. Фото: azov.org.ua

В пятницу, 29 ноября, скончался военный медик Андрей Филипичев с позывным "Гермес".

Филипичев служил в батальоне "Азов". О его смерти сообщили на официальном сайте подразделения.

"Старший солдат Андрей Филипичев родился 4 июля 1962 года в городе Ровеньки Луганской области, который сейчас находится под оккупацией так называемой "ЛНР". Имел медицинское образование - окончил Донецкий медицинский институт, а в полку "Азов" занимал должность санитара медицинского пункта 2-го батальона полка "Азов", - говорится в сообщении.

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Гермес умер от болезни сердца.

В течении суток 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.