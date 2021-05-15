Сообщили о ситуации с Covid-19 в украинской армии

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили 28 случаев коронавируса.
5 человек госпитализировали. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
Также в армии зарегистрировали 89-й летальный случай от осложнений вызванных коронавирусом.
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По состоянию на 15 мая в армии коронавирусом болеет 487 человек. Всего за время пандемии выздоровели 24 435 военных.
За сутки 14 мая в Украине обнаружили 6796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 лица выздоровели. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в. Киеве - 544.
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