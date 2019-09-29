Сообщили о гибели опасного снайпера-боевика с прозвищем "Скрипач"

Вчера, 28 сентября погиб снайпер-боевик так называемой ДНР, Андрей Куцкий по прозвищу "Скрипач".
"Андрей Куцкий был родом из Одессы, участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала 2015 года. Использовал также псевдоним Андрей Милославский", - сообщает блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram канале.
Причина гибели боевика не уточняется.
Кроме того, блогер также сообщил о гибели еще одного боевика - Леонида Симутина.
Судя по информации из социальных сетей, ему было 64 года. Он с Харьковской области. Причины смерти также не уточняются.
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