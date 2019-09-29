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воскресенье, 29 сентября 2019 09:41

Сообщили о гибели опасного снайпера-боевика с прозвищем "Скрипач"

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Вчера, 28 сентября погиб снайпер-боевик так называемой ДНР, Андрей Куцкий по прозвищу "Скрипач".

Автор: myrotvorets.center
  Андрей Куцкий
Андрей Куцкий

"Андрей Куцкий был родом из Одессы, участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала 2015 года. Использовал также псевдоним Андрей Милославский", - сообщает блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram канале.

Причина гибели боевика не уточняется.

Кроме того, блогер также сообщил о гибели еще одного боевика - Леонида Симутина.

Автор: uazmi
  Леонид Симутин
Леонид Симутин

Судя по информации из социальных сетей, ему было 64 года. Он с Харьковской области. Причины смерти также не уточняются.

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