Сообщили, как прошли сутки на Донбассе

На Донбассе 7 февраля затишье. Фото: facebook.com

На Донбассе за минувшие сутки было 13 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

Об этом сообщил штаб ООС.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли. При жизни третьего борются медики.

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С начала суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые уже не первый год помогают нашему войску. Среди награжденных - заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина и волонтер Жанна Скорик, сообщили в штабе ООС.