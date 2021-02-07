Сообщили, как прошли сутки на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 108
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1269
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 468
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 216
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 144
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 522
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 198
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1233
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 558
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
6
4
13
5
19
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Видео
Все видео
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 189
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 234
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 432
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1035
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 576
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 846
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
воскресенье, 07 февраля 2021 10:20

Сообщили, как прошли сутки на Донбассе

  Комментировать
Сообщили, как прошли сутки на Донбассе
На Донбассе 7 февраля затишье. Фото: facebook.com

На Донбассе за минувшие сутки было 13 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

Об этом сообщил штаб ООС.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли. При жизни третьего борются медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В костеле открыли музей русско-украинской войны

С начала суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые уже не первый год помогают нашему войску.

Среди награжденных - заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина и волонтер Жанна Скорик, сообщили в штабе ООС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, как прошли сутки на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Астронавт впервые совершил свободный полет в космосе

Афроамериканка впервые получила престижную награду

Мультфильм Диснея получил два "Оскара"

"Ангел смерти" скрывался под вымышленным именем более 17 лет

SOS - ввели международный сигнал бедствия

Изобрели устройство для тушения пожара

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 1 Просмотров: 141906
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 32040
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 25966
Фото секс-символа ММА слили в сеть
Фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 21483
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
 Просмотров: 8307
Донбасс
На Донбассе погибли двое военных
На Донбассе погибли двое военных Просмотров: 1026
Боевики 10 раз нарушили режим тишины
Боевики 10 раз нарушили режим тишины Просмотров: 54
Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством
Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством Просмотров: 3123
На фронте двух украинских воинов
На фронте двух украинских воинов Просмотров: 189
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
6
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
10
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
4
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
2
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
1
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голосов: 10344
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть