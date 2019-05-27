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Сообщили хорошие новости из Донбасса

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Сообщили хорошие новости из Донбасса
На Донбассе уменьшилось количество обстрелов. Фото - facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупационные войска 26 мая трижды обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. Ни один боец ​​ВСУ не погиб и не был ранен.

Пророссийские боевики в течение дня били по защитниках Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гнутово, Красногоровка, Чермалык, сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен", - говорится в сообщении.

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В то же время, с начала суток, 27 мая, боевики обстреливая украинские позиции. 1 раз применили запрещено минского договоренностями вооружение - 82-миллиметровые минометы. Также били со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Зайцево. Потерь среди бойцов ВСУ нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

На оккупированном Донбассе российские террористы понесли большие потери. Крупный пожар произошел в одной из казарм в населенном пункте Стаханов Луганской области. В результате пожара погибли 12 боевиков.

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Дата
27
мая

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