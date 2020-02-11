Сообщили хорошие новости Донбасса

Путинские боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе. Фото - Главком

10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Под огонь попали наши позиции вблизи 5 населенных пунктов. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

.С началом этих суток российские оккупационные войска огонь не открывали.

Готовятся три новые точки для разведения войск на Донбассе. Речь идет о железнодорожным мосту в районе Станицы Луганской, Новоселовке-2 и КПВВ "Гнутово". Хотя министр не исключил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.