Сообщили хорошие новости Донбасса

Воины ВСУ продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 7 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина, сообщили в штабе операций Объединенных сил.

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"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - сказано в сообщении.

Главнокомандующий Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут к нему в случае такого приказа.