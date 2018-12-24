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понедельник, 24 декабря 2018 02:21

Сообщили график работы КПВВ на линии разграничения во время праздников

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Сообщили график работы КПВВ на линии разграничения во время праздников
На праздники КПВВ будут функционировать без изменений. Фото: 2000

КПВВ на линии разграничения в период новогодних и рождественских праздников будут функционировать без изменений.

Командование ООС отмечает, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются, согласно зимнему графику, с 08.00 до 17.00.

Такой режим работы будет неизменным в течение всего периода новогодних и рождественских праздников.

"Любая информация о закрытии КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковых", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Военные отмечают, что в течение последней недели зафиксированы многочисленные нарушения представителями подконтрольных России боевиков режима работы КПВВ в районе операции Объединенных сил.

"Направляя граждан через линию разграничения по истечении установленного графиком времени работы контрольных пунктов, пророссийские наемники создавали потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, провоцируя оставление их на ночлег в так называемой "серой зоне", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, по данным военных, за последнюю неделю пограничными нарядами после окончания работы КПВВ дополнительно оформлено и пропущено через линию разграничения около 1,5 тысяч граждан.

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