Сообщили дату следующего заседания ТКГ по Донбассу

ТКГ проведет следующее заседание 26 августа. Фото: Укринформ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе возобновляет свою работу после непродолжительного перерыва.

"25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседания в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций", - сообщает пресс-служба ТКГ.

Предполагается следующая повестка дня заседания ТКГ: имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, а именно: обеспечение безопасности в зоне конфликта (соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования), политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений.

Стороны также обсудят меры в гуманитарной сфере: восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории, а также экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

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В зоне операции Объединенных сил на День Независимости вследствие обстрела оккупантов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.