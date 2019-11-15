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пятница, 15 ноября 2019 11:45

Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской

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Жители ЛНР не оставили без внимания недостроенный мост в Станице Луганской и украли из переправы новенькую скамейку.

Инцидент произошел среди бела дня и попал на фото, сообщает Донецк 62.ua в Twitter.

Скамейку с пластиковым покрытием с моста забрали пятеро мужчин, которые пришли со стороны ЛНР.

Автор: 62.ua
  Скамейку похитили с украинской стороны моста в Станице Луганской. Перенесли ее на сторону ЛНР
Скамейку похитили с украинской стороны моста в Станице Луганской. Перенесли ее на сторону ЛНР

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению моста

С украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 - в районе Станицы Луганской.

2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

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