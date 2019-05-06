Собрали новые доказательства российской агрессии

На позициях, где погибла украинский Яна Червоная, военные собрали осколки российских снарядов.

Фотографии боеприпасов опубликовал Юрий Мысягин в своем Facebook.

На фото видно обломки мин и снарядов 82-го, 120-го, 122-го, 152-го калибров.

Фото: Юрий Мысягин

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Россия наращивает свои

"Посмотрите внимательно, они все свежие. На их концах отсутствует ржавчина, которая появляется быстро если осколок долго лежит в земле", - написал он.

Роосия наращевает военно-технические силы на границе с Украиной. Поэтому существует вероятность масштабного наступления. уверен министр обороны Украины Степан Полторак.