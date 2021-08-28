Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки

Боевики обстреляли Авдеевку. Фото: tsn

Утром 28 августа боевики из артиллерии обстреляли Авдеевку.

Снаряды попали попадание по гражданской инфраструктуре и вызвали пожар. На месте работают пожарные, сообщает ТСН.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный Вооруженных сил Украины получил ранения.

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По словам руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, из-за обстрелов в одном из жилых районов города нет электричества.

На месте попадания снарядов работают пожарные. Фото: tsn

На место происшествия выехали представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации для фиксации и документирования последствий обстрела со стороны российских оккупантов.

Российские оккупанты обстреливают Авдеевку в Донецкой области. Огонь открыли со стороны оккупированного Спартака. Первый обстрел города начался в 6.15. Оккупанты выпустили более 20 снарядов 120-го калибра. С 10.30 продолжается второй.