Снайпер убил сержанта Павла Колесника

Погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник. Фото: facebook.com/58OMPBr

На Донбассе погиб сержант Павел Колесник из 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

"13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение несовместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении бригады в Facebook.

Военный был родом из села Новое Черниговской области. В бригаде он служил с сентября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты подорвали авто саперов ВСУ и получили ответ

"Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины", - добавили в сообщении.

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. Один воин ВСУ погиб, сообщили в штабе ООС.