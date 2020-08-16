Снайпер "ЛНР" сдался бойцам ВСУ

Снайпер сдался украинским военным. Фото: Леополис

Снайпер "ЛНР", не выдержавший издевательство главарей, сдался защитникам Украины.

"Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия", - сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Снайпер не выдержал произвола и издевательств со стороны боевиков и решил сдаться украинским военным, которые передали его компетентным органам.

"По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. ... Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды", - сообщают в штабе.

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Раньше, представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения и сдался Вооруженным силам Украины.