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суббота, 25 января 2020 17:49

Снайпер боевиков ранил нашего военного

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Снайпер боевиков ранил нашего военного
На Донбассе путинский снайпер ранил украинского военного. Фото - Укринформ

25 января российские оккупанты который раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения.

В результате снайперского огня ранен украинский боец, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Вражеский снайпер работал в районе населенного пункта Березово. Раненому оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, позиции ООС неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков.

Оккупанты на Донбассе ввозят в оккупированные города и села тяжелую артиллерию и ведут оттуда огонь по украинским позициям. Они знают, что силы ОС не смогут стрелять, если это будет представлять угрозу для гражданского населения.

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Дата
25
января

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