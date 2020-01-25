Снайпер боевиков ранил нашего военного

25 января российские оккупанты который раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения.
В результате снайперского огня ранен украинский боец, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
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Вражеский снайпер работал в районе населенного пункта Березово. Раненому оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
Кроме того, позиции ООС неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков.
Оккупанты на Донбассе ввозят в оккупированные города и села тяжелую артиллерию и ведут оттуда огонь по украинским позициям. Они знают, что силы ОС не смогут стрелять, если это будет представлять угрозу для гражданского населения.
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