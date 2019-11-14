"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений

Фото: "5 канал"

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал заявления главы МИД Вадима Пристайко, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в "Нормандском формате" не даст результата.

"Мое мнение относительно заявления господина Пристайко: перед объявлением о выходе из Минских договоренностей, сначала скажите, куда вы пойдете. Единственное возможное соглашение, куда надо заходить, – это не Будапештский меморандум, не Бухарестский и даже не Минский. Это Вашингтонский договор о создании НАТО. Североатлантический совет на сегодня является наиболее эффективным элементом защиты, обеспечения безопасности государства-члена", – отметил Порошенко, сообщает "5 канал".

Поэтому "ЕС" подчеркивает необходимость подписания Плана действий по членству – что "открывает единственные возможные перспективы относительно постоянного членства Украины в НАТО".

Пятый президент акцентировал: "Это и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства".