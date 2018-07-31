"Смытые в унитаз" - назвали россиян, воевавших на Донбассе

Назвали имена российских наемников на Донбассе / фото: AFP

На сегодня у боевиков террористической организации ДНР в подвалах находится более 500 россиян.

От родственников задержанных ждут выкуп, говорится в материале российской Новой газеты.

"Сейчас, говорят, что за "дружеское решение" требуют от $ 50 тыс. Некоторых "закрыли" за то, что оказались не в то время не в том месте, перешли дорогу кому-то из местных начальников или стали ненужными свидетелями", - отмечается в сообщении .

По данным издания, "встречались даже такие фантастические обвинения, как шпионаж в пользу России".

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Так называемый представитель российского гуманитарного фонда им. Святителя Тихона Виталий Чернышев заявил, что его боевики обвинили в шпионаже в пользу России.

"Поместили в ИВС. Били, надевали целлофановый пакет на голову, делали" ласточку "(связывали за спиной ноги с руками, -Gazeta.ua), Сломали ребра, разбили пальцы на ноге, выбили стволом пистолета зубы, сделали сотрясение мозга. пытал меня в 410-м кабинете МГБ мой старый знакомый Сергей Куркчи с позывным "Грек", с которым у меня произошел конфликт в Донецке весной 2014 года ", - сказал он.

Источник в так называемом союзе добровольцев Донбасса (только через СДД в горячую точку отправлялось воевать больше 10 тис. россиян - Gazeta.ua) утверждает, что русских в застенках ДНР сегодня находятся более 500 человек.

Собеседник в СДД подчеркнул, что власти РФ не делают ради освобождения россиян никаких действий.

"Они - вне закона. Как только эти ребята перешли границу, их просто смыло в унитаз".

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Источники издания назвали имена нескольких российских наемников, находящихся сегодня за решеткой в ​​ОРДО: Владимир Апанас ( 24.03.1997, Ростовская область), воевал с марта по ноябрь 2015 года. Кирилл Котов ( 18.08.1987, г. Пенза) Кирилл Наумов (родился 08.10.1993, г. Петропавловск-Камчатский), служил с 2015 по 2016 год в разделе "Восток".

Служба безопасности Украины обнародовала имена трех наемников частной военной компании Вагнера, которые воевали в Сирии. Двое из которых участвовали в боевых действиях на Донбассе.