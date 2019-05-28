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вторник, 28 мая 2019 13:00

"Служу Родине": Муженко впервые прокомментировал увольнение

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&quot;Служу Родине&quot;: Муженко впервые прокомментировал увольнение
Виктор Муженко сложил полномочия. Фото: Соцсети

Виктор Муженко сложил полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Он написал рапорт и опубликовал подписанный документ у себя в Facebook.

"В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни "Esprit de corps". Он основан на чувстве верности Украине, принадлежности к сильной армии, на святом обязанности защищать нацию, стремлении служить украинскому народу", - пишет он.

Муженко написал о том, как в 2014 году российская агрессия изменила украинскую армию и как он приступил к службе в новых для всей страны условиях.

"Сохраняем и в дальнейшем полученный в боях за Украину кастовый дух, сплоченность и единство. Доверяйте авторитетным командирам, боевым собратьям как своим родным и близким людям", - написал он.

Также пожелал новому главнокомандующему ВС Украины удачи и написал, что надееться на укрепление единства в армии.

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"Выражаю благодарность всем, без исключения, от солдата до генерала, каждому гражданину Украины, кто помогал армии за то, что имел честь быть вместе с вами в эти бурные для государства времена и чувствовал вашу поддержку. Мы достойно выполняли свой гражданский долг, защищая свободу и независимость Украины. Я благодарю Бога и судьбу за то, что служил и командовал лучшими воинами в мире ", - добавил он.

Также наисав о ценностях, которые осознал за это время.

"Самое главное, что я понял за время службы в армии - это честь армейского офицера. Для меня она значит быть верным нации, любить военное дело, уважать подчиненных и быть примером для них", - добавил генерал.

"Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым собратьям. Слава Украине! Честь имею", подытожил он.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба Виктора Муженко, назначив на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017-го и до назначения начальником Генштаба ВСУ был главным инспектором Министерства обороны.

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