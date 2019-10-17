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четверг, 17 октября 2019 08:23

"Слуга народа" соберется специально ради Минских договоренностей

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&quot;Слуга народа&quot; соберется специально ради Минских договоренностей
Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал специальное заседание. Фото: ua-rating.com

Специальное заседание фракции партии "Слуга народа" собирается созвать ее глава Давид Арахамия.

На нем собираются обсудить вопрос о переговорах в Минске и урегулирования ситуации на Донбассе, сообщает РБК-Україна.

"Мы решили инициировать отдельное заседание фракции и привлечь к этому вопросу всю фракцию. Нельзя обсуждать этот вопрос фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - заявил Арахамия.

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На специальное заседание фракции пригласят главу МИД Вадима Пристайко.

Председатель комитета Совета по внешней политике, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал Минские соглашения "позорными". Яременко отметил, что Россия настаивает на выполнении ряда условий, которые не прописаны в Минских соглашениях.

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