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воскресенье, 29 ноября 2020 12:47

Сколько военнослужащих ВСУ пропали без вести - официальные данные

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Сколько военнослужащих ВСУ пропали без вести - официальные данные
Почти 70 военный ВСУ пропавшие без вести, - Наталья Зарецкая. Фото: Громалське радио.

69 военнослужащих Украины считаются пропавшими без вести по данным ВСУ.

Поисковые работы в зоне проведения боевых действий не прекращаются. Но на неподконтрольных территориях боевики не предоставляют разрешение на поисковые мероприятия.

"Основные сложности - поиски на оккупированных территориях. Там действия согласуются в политическом формате через Трехстороннее контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - заявила руководитель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.

Она добавила, что до конца марта 2021-го в Украине полноценно заработает Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. А главу комиссии выберут в течение двух недель. Она также отметила, что президент Украины подписал Указ "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей".

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"Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно", - отметила Зарецкая.

В Офисе президента сообщают, что в настоящее время общий учет пропавших без вести военных и цивильих в зоне проведения ООС на временно оккупированных территориях осуществляет СБУ через созданный в ее составе Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.

Кроме того законодательство предусматривает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено", - отметила Наталия Зарецкая.

Россия начала информационную кампанию против высшего государственного и военного руководства Украины. Имеют целью дискредитировать его деятельность по урегулированию ситуации на Донбассе.

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