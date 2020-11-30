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понедельник, 30 ноября 2020 07:40

Сколько "стоит" украинский паспорт для агентов вражеской разведки

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Сколько &quot;стоит&quot; украинский паспорт для агентов вражеской разведки
Международные преступники, нелегальные мигранты и сотни людей с поддельными паспортами попали в поле зрения контрразведки. Фото: ssu.gov.ua

Перейти на украинскую сторону, надеть вражескую военную форму или даже организовать теракт на Донбассе. Для этого боевикам нужны украинские паспорта.

За €5 тыс. чиновники ГМС, привлеченные к преступной схеме, помогали мошенникам и агентам вражеской разведки получить документ, чтобы начать в Украине новую жизнь, пишет ТСН.ua.

"Легализация" преступников происходила по нескольким схемам. Самая простая из них-переклеивание фото. Находили потерян украинский паспорт старого образца, вклеивали фото гражданина, который платил кругленькую сумму, и этот паспорт становился основанием для подачи заявления в органы ГМС на оформление заграничного. Полный пакет документов продавали по цене старенькой иномарки.

Правда, сейчас конвейер нелегальных документов приостановили. Международные преступники, нелегальные мигранты и сотни людей с поддельными паспортами попали в поле зрения контрразведки и полиции. Контрразведка Службы безопасности разоблачила целую сеть, изготавливавшую фальшивые документы.

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В апреле 2019-го сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступников, которые изготавливали фальшивые документы и незаконно переправляли людей через государственную границу Украины. Фальшивки они сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей территории страны. Об этом сообщает прессслужба СБУ.

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