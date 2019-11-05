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вторник, 05 ноября 2019 12:11

Сколько оккупантов ликвидировали за неделю

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Сколько оккупантов ликвидировали за неделю
Оккупанты за неделю потеряли по меньшей мере 6 человек. Фото: rbc.ua

Пророссийские террористы, которые оккупировали Донбасс, снова понесли потери. С 29 октября по 5 ноября ликвидировали шесть человек.

"В период с 29 октября по 5 ноября подтверждены потери российских оккупационных войск в Донбассе составили шесть человек: 1 АК - 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК - 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", - говорится в сводке "Информационного сопротивления" в Facebook.

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Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования России и наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

После разведения войск в Золотом, 8 ноября могут начать разведение у Петровского в Донбассе.

Это произойдет, если придерживаться 7-дневного прекращения огня, заявил командир операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, Штаб уже написал письмо в ОБСЕ.

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05
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