Сколько оккупантов ликвидировали за неделю

Оккупанты за неделю потеряли по меньшей мере 6 человек. Фото: rbc.ua

Пророссийские террористы, которые оккупировали Донбасс, снова понесли потери. С 29 октября по 5 ноября ликвидировали шесть человек.

"В период с 29 октября по 5 ноября подтверждены потери российских оккупационных войск в Донбассе составили шесть человек: 1 АК - 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК - 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", - говорится в сводке "Информационного сопротивления" в Facebook.

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Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования России и наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

После разведения войск в Золотом, 8 ноября могут начать разведение у Петровского в Донбассе. Это произойдет, если придерживаться 7-дневного прекращения огня, заявил командир операции Объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, Штаб уже написал письмо в ОБСЕ.