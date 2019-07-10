Сколько людей на Донбассе получили российские паспорта

Россия не хочет раздавать паспорта. Фото: "Трибуна"

На Донбассе немного людей хочет получить российский паспорт.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на "Главреде".

"На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов - очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек", - сообщил он.

Особый акцент делается на наемников в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС не признают российские паспорта, выданные на Донбасе

"Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров", - уточнил Тука.

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигшим 45 лет. Большинство таких документов возвращают х грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.