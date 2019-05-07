Сколько истребителей модернизировали с начала войны

Более 30 истребителей МиГ-29 отремонтировали с 2014 года / фото: 1NEWS.COM.UA

Более 30 истребителей МиГ-29 для Воздушных Сил ВС Украины возобновили с 2014 года.

Их модернизировали на львовском авиаремонтном заводе, сообщает Украинский милитаристский портал.

"За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных Сил Украины", - сказал министр обороны Степан Полторак во время посещения завода.

Уже в 2020 году начнутся работы по модернизации МиГ-29 с помощью западных партнеров.

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МиГ-29 - многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX в. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" получил контракт от Воздушных Сил ВС Украины на продление сроков службы на 2 года 3 военно-транспортных самолетов Ил-76МД.