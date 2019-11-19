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вторник, 19 ноября 2019 20:43

Сколько детей учатся в школах в зоне обстрелов

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Сколько детей учатся в школах в зоне обстрелов
На Донбассе 20 тыс. детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения. Фото: "Цензор.нет"

Почти 20 тыс. детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, передает Укринформ.

"Если говорить об определенных цифрах и детях, подвергающихся риску, то по состоянию на 2019 год, например, говорим об опасности в образовательном процессе, по нашим данным, по той информации, которую предоставили нам гражданские военные администрации в Донецкой и Луганской области, в Донецкой области в зоне достижения обстрелов было расположено 119 учебных заведений, в которых обучается более 12 тысяч детей. В Луганской области на линии соприкосновения находится 66 учебных заведений, в которых обучается более 8 тысяч детей. Я говорю о стороне, подконтрольной правительству Украины", - указала Филипишина.

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Нет информации о количестве подобных учебных заведений, расположенных по другую сторону линии разграничения, и о детях, которые в них учатся.

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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