Сколько боевиков сдались Украине за все время войны

Все боевики сдались СБУ в рамках программы "Тебя ждут дома". Фото: Prm

Начиная с августа 2015 года Украине сдались 383 сепаратиста с ДНР и ЛНР.

Как отмечается, в прошлом году таких лиц было 128, с начала 2019 - 16. Об этом сообщает департамент контрразведки СБУ, передает Апостроф.

Как отмечается, все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома". Она предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершивших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

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Программа "не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности", а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности. В СБУ отметили, что в этом отношении тесно сотрудничают с Национальной полицией, поскольку большинство правонарушений расследуются именно полицейскими. Для участия в программе "Тебя ждут дома" достаточно сообщить о своих намерениях любым удобным способом.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации фиксирует невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств по отводу сил в Станице Луганской. Кроме того, сепаратисты до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.