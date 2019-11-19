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вторник, 19 ноября 2019 15:00

Сивохо предлагает "залечивать раны" на оккупированном Донбассе

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Сивохо предлагает &quot;залечивать раны&quot; на оккупированном Донбассе
Сергей Сивохо предлагает изменить риторику относительно боевиков и жителей Донбасса. Фото: МК

Советник главы СНБО Сергей Сивохо планирует "лечить раны" между Украиной и оккупированным Донбассом.

Для этого намерен изменить риторику в отношении российских оккупантов и жителей ОРДЛО, пишет Укринформ.

"Изменить риторику и перестать использовать штампы -" свои-чужие "," Сепар-укры ". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. скоро вы сами увидите - о каких проектах я говорю ", - отметил Сивохо.

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Советник главы СНБО добавил, что важно также упростить процедуру прохождения КПВВ, выплатить пенсии жителям оккупированных территорий и гармонизировать работу с переселенцами.

Новый проект закона об особом статусе Донбасса будут разрабатывать в декабре.

"Президент, когда вернется с "нормандской встречи", вместе с парламентом и, главное, вместе с обществом, будут создавать законопроект", - заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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