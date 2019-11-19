Разумков рассказал, когда будут писать законопроект об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будут писать под Новый год. Фото: 112

Новый проект закона об особом статусе Донбасса будут разрабатывать в декабре.

"Президент, когда вернется с "нормандской встречи", вместе с парламентом и, главное, вместе с обществом, будут создавать законопроект", - заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Документ будет учитывать договоренности, которые будут достигнуты на этом саммите.

Также спикер ВР отметил, что такая позиция соответствует обещаниям, которые власть давала украинцам. "Президент об этом говорил, и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов - это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", - отметил Разумков.

Спикер не считает проблемой небольшой промежуток времени между проведением 9 декабря встречи лидеров "нормандской четверки" и последним в году заседанием парламента 20 декабря - всего 11 календарных дней. Разумков объяснил, что Рада уже показала, что умеет работать в ускоренном режиме.

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1 октября участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе согласовали текст "формулы Штайнмайера". Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что закон об особом статусе Донбасса, начнет действовать на постоянной основе при условии, что на этой территории пройдут местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Еще одним условием является публикация отчета ОБСЕ, выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.