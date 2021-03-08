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понедельник, 08 марта 2021 21:57

Ситуация в зоне ООС: оккупанты продолжают обстрелы - украинские военные отвечают

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Ситуация в зоне ООС: оккупанты продолжают обстрелы - украинские военные отвечают
Оккупанты продолжают обстреливать украинцев. Фото: Укринформ

Вооруженные формирования РФ трижды обстреляли подразделения украинских военных.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

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