"Сходил на концерт Кобзона" - сообщают о смерти боевика

Фото: Facebook

От пули снайпера 30 октября погиб еще один террорист ДНР. Его досье было на сайте Миротворец.

Об этом сообщил в соцсети Facebook Анатолий Штефан.

"30.10.19 Зелин Виталий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он на своейна странице.

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Ликвидированный боевик - 27-летний уроженец Горловки Виталий Зелин. Был членом незаконного вооруженного формирования на оккупированной территории Донецкой области - 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут", в / ч 08803. По данным сайта "Миротворец", он служил в дивизиони "Корса".

Подтверждение ликвидации получили со страницы Донбасс Медиагруп вконтакте, которую ведет террористическая группировка.

На оккупированной территории Донецкой области два автомобиля с боевиками ДНР подорвались на минах.