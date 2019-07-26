Сеть всколыхнуло фото дочери пропавшего без вести командира ВСУ

Дочь командира БМП с 93-й ОМБр, который пропал без вести во время Иловайской операции. Фото: Facebook.

В сети появилось фото дочери защитника Украины, который пропал без вести на Донбассе.

Оно поразило своей глубиной многих украинцев. На нем изображена девочка, которая, плача, держит в руках портрет отца.

Фотографию опубликовали на странице телепрограммы "Будем жить" в Facebook.

"Давайте помнить, какую цену уже заплачено... На этом фото дочь Максима Аникина, командира БМП из 93-й ОМБр, который пропал без вести во время Иловайской операции", - отмечается в заметке.

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В комментариях под фото украинцы выражают соболезнования близким погибшего Героя и впечатление от глубокого смысла фото ребенка - война лишает их родителей в совершенно маленьком возрасте.

Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, в то время, как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.