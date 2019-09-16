Шесть часов следил - рассказали новые детали убийства боевика

Соседи ликвидированного боевика ДНР Романа Джумаева рассказали о слежке за ним.
Перед убийством заметили возле его дома подозрительный автомобиль с человеком внутри, рассказала соседка Джумаева Анжела Кузнецова "Громадському радіо".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовали фото ликвидированных на Донбассе боевиков
"Шесть часов мужчина вообще не выходил из машины, следил. Не курил, я даже лично ходила, смотрела окурки. Хотя бы в туалет человек мог выйти, но нет, не выходила", - рассказала она.
В Мариуполе убили боевика ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил человек, и расстреляли его в упор. Умер Джумаев до приезда "скорой".
Комментарии