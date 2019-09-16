Шесть часов следил - рассказали новые детали убийства боевика

За Джумаевым следил неизвестный. Фото: УНИАН

Соседи ликвидированного боевика ДНР Романа Джумаева рассказали о слежке за ним.

Перед убийством заметили возле его дома подозрительный автомобиль с человеком внутри, рассказала соседка Джумаева Анжела Кузнецова "Громадському радіо".

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"Шесть часов мужчина вообще не выходил из машины, следил. Не курил, я даже лично ходила, смотрела окурки. Хотя бы в туалет человек мог выйти, но нет, не выходила", - рассказала она.

В Мариуполе убили боевика ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил человек, и расстреляли его в упор. Умер Джумаев до приезда "скорой".