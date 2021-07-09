Сержанта Курасова застрелил снайпер под Песками

Евгению Курасову было 24 года. Фото: facebook.com/58OMPBr

Вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб сержант 24-летний Евгений Курасов.

Воин служил заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532, говорится в заявлении 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Погибший родом из села Локня, что в Сумской области.

"С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима. Курасову было 24 года. У него остались жена с ребенком", - написали в Facebook.

Сержант получил смертельное ранение возле Песков Ясиноватского района Донецкой области.

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8 июля российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб. Еще одного с пулевым ранением доставили в больницу. Состояние здоровья воина удовлетворительное.