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понедельник, 22 февраля 2021 22:09

Сергей Петраускас погиб на Донбассе под обстрелом

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Сергей Петраускас погиб на Донбассе под обстрелом
Возле Авдеевки погиб военный из Черниговщины. Фото: censor.net

2 февраля от осколочных ранений погиб боец ​​72-й отдельной механизированной бригады Сергей Петраускас.

Он погиб в районе Авдеевки Донецкой области, сообщил Черниговский областной военный комиссариат Facebook.

"22 февраля в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб наш земляк - уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас. Сергей Сигитасович долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате. В октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении, по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын", - говорится в сообщении.

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Дату и время прощания и захоронения воина сообщат позже.

Сегодня, 22 февраля, на Донбассе в результате атаки боевиков погиб украинский военный. Еще один получил ранения. Оба - с 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Под обстрел попали в районе шахты "Бутовка", сообщил на брифинге главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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