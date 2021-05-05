Сепаратисты устроили пожар с помощью ракеты

Вблизи населенного пункта Попасная на Донбассе боевики выпустили противотанковую управляемую ракету, которая разорвалась и вызвала пожар.

Потерь среди украинских военных и гражданских нет. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ Север в Facebook.

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"Незаконные вооруженные формирования осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой. Она разорвалась у гражданского сектора и стала причиной локальной пожара. Среди гражданского населения никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Военнослужащим одной из механизированных бригад удалось локализовать пожар.

СММ ОБСЕ только за два дня обнаружила более 2 тысяч мин бвлизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское. Зафиксированные факты дистанционного минирования оккупантами населенных пунктов майорских, Зайцево, Хутор Вольный, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В результате срабатывания одной из дистанционно установленных мин погиб гражданский житель Хутора Свободного.