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среда, 05 мая 2021 04:44

Миссия ОБСЕ в Донбассе за два дня насчитала более 2 тысяч мин

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Миссия ОБСЕ в Донбассе за два дня насчитала более 2 тысяч мин
В ОБСЕ посчитали количество мин на Донбассе. Фото: ОБСЕ

СММ ОБСЕ только за два дня обнаружила более 2 тысяч мин вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское.

"Украинская сторона СЦКК, отслеживая, верифицируя и проводя учет нарушений Минских договоренностей, которые совершают вооруженные формирования РФ вдоль линии разграничения, констатирует увеличение количества нарушений со стороны оккупантов с применением запрещенных противопехотных мин и полное игнорирование ими взятых на себя обязательств. Указанное подтверждается в апрельских отчетах СММ ОБСЕ, в каждом из которых содержатся данные о ранее зафиксированных и новых минных заграждениях на территории, которую временно контролируют наемники РФ, в том числе о более чем 2000 минах, обнаруженных всего за два дня, 28 и 29 апреля, Миссией вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Откровенное пренебрежение наемниками вопросов гуманитарного разминирования, отсутствие предупредительных знаков и ограждений вокруг заминированных территорий, хаотичность минирования и отсутствие карт минных полей, установленных оккупантами вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории, представляет серьезную проблему и подвергает опасности мирное население.

Зафиксированы факты дистанционного минирования оккупантами населенных пунктов Майорск, Зайцево, Хутор Вильный, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В результате срабатывания одной из дистанционно установленных мин погиб гражданский житель Хутора Вильного.

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В Европейском Союзе обеспокоены тем, что Россия выдает свои паспорта жителям оккупированных территории Донецкой и Луганской областей и может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

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