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вторник, 19 октября 2021 09:42

Сепаратисты отпустили миссию ОБСЕ в Горловке

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Сепаратисты отпустили миссию ОБСЕ в Горловке
Автомобили миссии ОБСЕ в ОРДЛО / Getty Images

В понедельник, 18 октября, сепаратисты убрали препятствия, которые мешали мониторинговой миссии ОБСЕ свободно передвигаться в Горловке Донецкой области.

Речь идет о цепи и замке, которыми боевики закрыли наблюдателей ОБСЕ на их базе. Об этом говорится в сообщении на сайте миссии.

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"В 15:40, 18 октября, команда миссии отметила, что навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы миссии в Горловке и эти ворота открыты. Перед зданием наблюдатели видели установленную ранее палатку, но не видели там людей и транспортных средств. Команда миссии оставила базу для патрулирования и вернулась в 16:03", - говорится в сообщении миссии.

Также там отмечают, что действия боевиков противоречат мандату, ведь миссия должна свободно патрулировать неподконтрольные Украине территории ОРДЛО.

"Решение ОБСЕ предусматривает безопасный и надежный доступ миссии по всей территории Украины. Неограниченный и безусловный доступ ко всех районов является критически важным для эффективного мониторинга и отчетности о ситуацию безопасности, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач. Также должны докладывать о любых ограничениях свободы передвижения миссии или о других обстоятельствах, препятствующих выполнению мандата", - говорится в сообщении.

МИД Украины призвал Россию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Соответствующее заявление сделал спикер МИД Олег Николенко.

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