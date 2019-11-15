Сепаратистку оставили под стражей

Суд в Житомире оставил под стражей сепаратистку, которая работала на ДНР.
Решение вынес сегодня Житомирский апелляционный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области
"В пятницу, 15 ноября, прокуратурой Житомирской области обеспечено рассмотрение в апелляционной инстанции жалобы стороны защиты в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации)", - сказано в сообщении.
Защитники пытались добиться отмены решения суда предыдущей инстанции, но это не удалось.
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Женщина в дальнейшем будет находиться под стражей без права внесения денежного залога.
СБУ задержало террориста, который координировал деятельность ИГИЛ в Украине. Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину и использовал поддельный паспорт.
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