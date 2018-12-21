Сепаратистка отделалась условным сроком

Сепаратистка из Краматорска получила условный срок. Фото иллюстративное

Условный срок получила сепаратистка 61-летняя Наталья Кравченко.

Краматорский городской суд признал ее виновной в организации "референдума" в мае 2014-го, сообщает "Радио Свобода".

Получила 5 лет лишения свободы с отсрочкой приговора на 3 года. Со следствием Кравченко не сотрудничала и виновной себя не признала, хотя против нее свидетельствовали доказательства. Местные жители опознали в женщине "председателя" избирательной комиссии. Также следователи изъяли ее переписку с нынешним лидером боевиков ДНР Денисом Пушилиним.

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Кравченко заявила, что ее могли перепутать с полной тезкой, о существовании которой женщина знает уже несколько лет. Однако на суде она об этом не заявляла, поскольку не знает тезку лично.

Суд отпустил юношу, который сотрудничал с боевиками ДНР. Обвиняемый с идеологическим мотивам добровольно вступил в ряды незаконного террористического формирования ДНР в октябре 2014-го.