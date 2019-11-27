Семьям пленных будут выплачивать помощь

Украина будет выплачивать помощь пленным. Фото: Укринформ

Семьям пленников Кремля и тем, кого освободили из плена, будут выплачивать ежегодную денежную помощь.

Такое решение на заседании принял Кабинет министров Украины, пишет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Освобожденные из плена незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации, Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и / или территории РФ в связи с общественно или политической деятельностью, а также родственники тех, кто еще находится в плену смогут обращаться за денежной помощью не только один раз как предусмотрено сейчас, а ежегодно ", - пишет пресс-служба МинВОТтаВПО.

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Пособие будут выдавать на возмещение расходов, которые были связаны с пленом их родственников.

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который должен позволить выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса без статуса переселенца. Законопроект 2083-д о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса зарегистрировали на сайте парламента. Данный законопроект предусматривает предоставление жителям ОРДЛО, которые из-за этого не платили страховые взносы права докупить стаж без применения санкций.