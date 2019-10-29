Сегодня в Минске соберется ТКГ

29 октября во Минске состоится встреча ТКГ. Фото - Униан

Сегодня, 29 октября, в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ранее заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября", - сообщил Сайдик по итогам этой группы 15 октября во Минске.

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Тогда же Сайдик заявил, что стороны в трехсторонней контактной группе в Минске подтверждают приверженность разведения сил в Золотом и Петровском Но так и не смогли достичь взаимопонимания по конкретной дате разведения.

С того момента обстрелы так и не утихали.

В прошлый раз в Минске на встрече ТКГ обсуждали обмен пленными, особый статус ОРДЛО, амнистию и выборы