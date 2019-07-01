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понедельник, 01 июля 2019 07:25

Sea Breeze 2019: в Одессу продолжают заходить боевые корабли
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В порт Одессы зашли два румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64
Фото: dumskaya.net
В порт Одессы зашли два румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64
В порт Одессы зашли два румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64
В порт Одессы зашли два румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64
В порт Одессы зашли два румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64

В рамках подготовки к учениям Sea Breeze в порт Одессы зашли два румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64.

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma освободил место эсминцу на причале 1-К. Ошвартовался и пошел на большой скорости в открытое море, сообщает "Думская".

Отмечается, что первым в порт подошел румынский корвет Lastunul (бортовой 190), его пришвартовали в Практической гавани. Затем на горизонте появился еще один румынский корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовой 264).

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Однако ему пришлось пропустить в очереди на швартовку американский ракетный эсминец Carney, который, хотя и подошел чуть позже, имел приоритет в постановке к стенке.

Завтра ожидается приход в Одессу одного из турецких фрегатов.

Вчера в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019 вошли грузинский катер береговой охраны "Очамчира" и болгарский корвет "Бодрый". Учения Sea Breeze стартуют в Украине с 1 июля. Они будут проходить на море, на суше, в воздухе и под водой.

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